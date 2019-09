Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit verletztem Motorradfahrer

Klausen (ots)

Am Samstagnachmittag, 28.09.2019 befuhr gegen 17:00 Uhr ein 58-jähriger Motorradfahrer aus den Niederlanden die L50 aus Richtung Piesport kommend in Richtung Klausen. Aus bislang ungeklärten Gründen kam er in einer Rechtskurve zu Fall und rutschte in ein linksseitig befindliches Feld. Hierbei wurde der Fahrer verletzt und zur Behandlung in ein Krankenhaus verbracht.

