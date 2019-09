Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfallflucht

Wittlich (ots)

Wie erst am 27.09.2019 der Polizei Wittlich mitgeteilt wurde, wurde in der Zeit vom 25.09.2019, 13:00 Uhr bis 26.09.2019, 07:30 Uhr das Zufahrtstor zu einem Firmengelände im Industriegebiet Wittlich Zum Mesenberg durch ein unbekanntes, vermutlich höheres Fahrzeug beschädigt. Es entstand ein Sachschaden von ca. 500 EUR. Zeugen die Hinweise zum Verursacher geben können, werden gebeten sich mit der Polizei Wittlich, Tel.: 06571/926-0 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Wittlich



Telefon: 06571-9152-0

www.polizei.rlp.de/pd.wittlich



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell