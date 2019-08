Polizei Düren

POL-DN: Wegen abbiegendem Pkw gestürzt - Fahrradfahrer schwer verletzt

Düren (ots)

Schwer verletzt wurde am Sonntag ein Fahrradfahrer, als er wegen eines abbiegenden Pkw stürzte. Der oder die Fahrerin des Autos kümmerte sich nicht weiter um den verletzten Mann und fuhr weiter.

Gegen 11:30 Uhr war der 83-jährige Dürener mit seinem Fahrrad auf der Derichsweilerstraße aus Richtung Derichsweiler kommend in Fahrtrichtung Schillingsstraße unterwegs. Kurz vor der Einmündung "Kirchendriesch" wurde er von einem roten Pkw überholt. Dieser bog dann kurz vor ihm in den "Kirchdriesch" ab. Der Senior musste deshalb stark abbremsen und stürzte. Der oder die Fahrerin des roten Autos hat noch kurz gebremst, ist dann aber zügig weitergefahren. Ob es zu einer Berührung zwischen dem Wagen und dem Fahrrad gekommen ist, konnte der Fahrradfahrer nicht sagen. Er wusste lediglich noch, dass an dem Pkw ein Kennzeichen mit der Städtekennung AC angebracht war.

Der Fahrradfahrer wurde durch den Sturz schwer verletzt. Er musste mit einem RTW zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Hinweise auf den Fahrer oder die Fahrerin des flüchtigen roten Pkw nimmt die Leitstelle der Polizei in Düren unter der Rufnummer 02421 949-6425 zu jeder Zeit entgegen.

