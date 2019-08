Polizei Düren

POL-DN: Alkohol getrunken, Fahrräder gestohlen, Stein übersehen - Krankenhaus

Jülich (ots)

Zwei 18-jährige und 19-jährige junge Männer aus Jülich besuchten am Samstag ein Konzert in der Herzogstadt. Da beiden der Fußweg nach Hause offenbar zu beschwerlich war, entwendeten sie kurzerhand zwei Fahrräder und machten sich mit diesen auf den Heimweg. Auf einem Waldweg im Bereich des Forschungszentrums Jülich übersah der 18-jährige einen ca. 1 x 1 Meter großen Findling. Bei der anschließenden Kollision verletzte er sich am Fuß. Zur Behandlung forderte er selbständig einen Rettungswagen an. Den eingesetzten Rettungssanitätern fiel Alkohol in der Atemluft des jungen Mannes auf. Die hinzugerufenen Polizeibeamten führten daraufhin einen Atemalkoholtest durch, welcher einen Wert von umgerechnet 1,34 Promille ergab. Der Jülicher wurde zur Behandlung einem Krankenhaus zugeführt. Bei ihm wurde zudem eine Blutprobe angeordnet. Zudem wurden die entwendeten Fahrräder sichergestellt. Beide Männer erwartet nun jeweils ein Strafverfahren.

