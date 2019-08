Polizei Düren

POL-DN: Kradfahrer bei Unfall am Bubenheimer Bahnhof schwer verletzt

Nörvenich (ots)

Bei einem Zusammenstoß mit einem Pkw wurde am Freitagnachmittag ein Motorradfahrer so schwer verletzt, dass er später zur stationären Versorgung in einem Krankenhaus verbleiben musste.

Kurz nach 15:00 Uhr hatte ein 53 Jahre alter Autofahrer aus Euskirchen die L 327 von Rommelsheim nach Bubenheim befahren. Als der Mann nach links auf einen Feldweg in Höhe des "Bubenheimer Bahnhofs" abbog, kam es zum Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden Krad-Fahrer. Der Pkw-Fahrer hatte diesen, einen 57-Jährigen aus Hilden, beim Abbiegevorgang offenbar nicht gesehen. So kollidierte das Zweirad trotz Notbremsung gegen die rechte Fahrzeugseite des einbiegenden Wagens. Dabei erlitt der 57-Jährige schwere Verletzungen. Der Rettungsdienst transportierte ihn in ein Krankenhaus.

Die Gesamtschadenshöhe an den beiden beteiligten Fahrzeugen wird auf 7000 Euro geschätzt; das Zweirad wurde durch einen Abschleppdienst von der Unfallstelle geholt. Bis zum Abschluss der Unfallaufnahme wurde die L 327 im Bereich der Unfallstelle gesperrt; der Verkehr wurde abgeleitet.

Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

