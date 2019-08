Polizei Düren

POL-DN: Trunkenheitsfahrt endete nur vorläufig auf der Polizeiwache

Düren (ots)

Zu einem Verkehrsunfall unter Einfluß von Alkohol kam es am frühen Samstagmorgen gegen 00:10 Uhr. Auf diesen war eine Anwohnerin der Peterstaße in Düren-Merken aufmerksam geworden, nachdem sie einen lauten Knall in der Nähe ihrer Wohnanschrift gehört hatte. Bei einer Nachschau entdeckte sie auch einen unfallbeschädigten Kleinwagen, welcher in der Katharinenstraße abgestellt war. Die eingesetzten Polizeibeamten stellten zudem eine offenbar frisch beschädigte Straßenlaterne an der Einmündung Peterstraße/Katharinenstraße fest.

Den flüchtigen Unfallverursacher, einen 25-Jährigen aus Düren, hatte zwischenzeitlich offenbar das schlechte Gewissen geplagt, so dass er sich telefonisch bei der Leitstelle der Polizei meldete und anschließend zu Fuß wieder die Unfallstelle aufsuchte. Die Beamten bemerkten vor Ort deutlichen Alkoholgeruch in der Atemluft des Mannes. Nach Durchführung eines Atemalkoholtests musste dieser eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Wegen des Verdachts der Unfallflucht unter Einwirkung von Alkohol wurde weiterhin der Führerschein beschlagnahmt und eine Anzeige gefertigt.

Die Ermittlungen gegen den Dürener dauern an.

