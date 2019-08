Polizei Düren

POL-DN: Versuchter Einbruch in Apotheke

Düren (ots)

Am Freitagabend gegen Mitternacht versuchte eine bislang unbekannte Person den Eingangsbereich der Ahorn-Apotheke in Düren-Gürzenich aufzuhebeln. Da die Alarmanlage auslöste, was Zeugen berichteten, flüchtete der Täter zu Fuß in Richtung der Hubertusstraße. Das Einbrechen war nicht erfolgreich. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Können Anwohner Hinweise auf verdächtige oder beobachtete Personen geben? Hinweise erbeten an die Polizei Düren, KK 3 über die Telefonnummer 02421-9490

