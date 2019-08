Polizei Düren

POL-DN: Einbruch in Reihenhaus

Aldenhoven (ots)

Den Einbruch in ein Haus in der Pastoratsstraße in Freialdenhoven nahm die Polizei am Donnerstag auf.

Im Zeitraum zwischen Mittwoch, 14:00 Uhr, und Donnerstag, 08:30 Uhr, drangen Unbekannte in das Haus ein. Mehrere Fenster wurden auf unbekannte Weise geöffnet und das Innere des Hauses nach verwertbarem Diebesgut durchsucht. Da die Bewohner sich derzeit im Urlaub befinden, konnte zur Beute noch nichts Näheres gesagt werden.

Die Kriminalpolizei hat Spuren gesichert und die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen nimmt die Leitstelle der Polizei unter der Notrufnummer 110 zu jeder Zeit entgegen.

