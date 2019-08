Polizei Düren

POL-DN: Schwerer Unfall auf der Strecke zwischen Schmidt und Hasenfeld

Heimbach (ots)

Zu einem Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einem Motorrad kam es am Donnerstag zwischen Schmidt und Hasenfeld.

Gegen 15:20 Uhr befuhr ein 27-jähriger Motorradfahrer aus Jülich die L 218 aus Richtung Schmidt in Fahrtrichtung Hasenfeld. Zur gleichen Zeit fuhr ein Pkw besetzt mit zwei Personen in Gegenrichtung. Aus bislang ungeklärter Ursache touchierte das Motorrad den Wagen vorne links. Der Motorradfahrer stürzte hierdurch und wurde schwer verletzt. Mit einem Rettungshubschrauber wurde er in ein Krankenhaus geflogen. Die beiden Fahrzeuginsassen, 66 und 60 Jahre alt, wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Die beiden Heimbacher wurden mit einem RTW zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Beide Fahrzeuge mussten von der Unfallstelle abgeschleppt werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die Strecke zwischen Schmidt und Hasenfeld komplett gesperrt. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

