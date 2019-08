Polizei Düren

POL-DN: Auf frischer Tat ertappt: Paar entsorgt Abfälle im Wald

Merzenich (ots)

Auch Lacke und Farben waren unter dem Abfall, den zwei Personen gestern bei Merzenich im Wald abladen wollten. Noch vor Ort mussten sie die Verunreinigungen beseitigen. Eine Anzeige wurde gefertigt.

Gestern gegen 11:00 Uhr informierte ein Zeuge die Polizei darüber, dass in einem Waldstück nahe der Dürener Straße in Merzenich augenscheinlich illegal Abfall aus einem Transporter abgeladen wurde. In Morschenich trafen die verständigten Beamten das beschriebene Fahrzeug kurz darauf an, ein Blick auf die Ladefläche zeigte, dass der Müll offenbar wieder eingeladen wurde. Vermutlich hatte man beim Erblicken des Zeugen das Fehlverhalten korrigieren wollen und begonnen, die Sachen wieder zurück zu räumen.

Die Beamten stellten die Beschuldigten, einen 24-Jährigen und eine 25-Jährige aus Niederzier, zur Rede und fuhren mit ihnen zurück zur Tatörtlichkeit. Hier konnte man Reste von Farbe auf dem Waldboden feststellen. Noch vor Ort wurden die Beschuldigten von den Beamten aufgefordert, das verschmutze Erdreich abzutragen und zu reinigen. Nachdem dies geschehen war, wurde zudem verfügt, dass die Niederzierer innerhalb von sieben Werktagen einen Nachweis über die rechtmäßige Entsorgung der Ladung bei der Polizei einreichen müssen.

Da es sich bei Farben und Lacken um besonders umweltschädliche Stoffe handelt, müssen die beiden mit einer Anzeige wegen versuchten unerlaubten Umgangs mit gefährlichen Abfällen rechnen. Auch das Ordnungsamt wurde über den Fall in Kenntnis gesetzt.

