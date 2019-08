POL-DN: Kurve falsch eingeschätzt

Polizei Düren

Am späten Samstag Nachmittag befuhr ein 58 Jahre alter Mann aus Brüggen mit seinem Motorrad die abschüssige und kurvenreiche L218 von Nideggen-Schmidt nach Heimbach-Hasenfeld. Offenbar hatte er dabei seine Geschwindigkeit und den Fahrbahnverlauf falsch eingeschätzt. In einer scharfen Linkskurve bremste der Biker sein Zweirad daher derart ab, dass er ins Rutschen geriet und hierbei mit der dortigen Leitplanke kollidierte. Hierdurch kam er schließlich einige Meter weiter zu Fall. Der Brüggener wurde bei dem Unfall leicht verletzt und wurde mit einem Rettungswagen einem Krankenhaus zugeführt. An seinem Krad entstand lediglich leichter Sachschaden.

