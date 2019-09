Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Schuppen brennt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Aus bislang ungeklärter Ursache ist am Donnerstagnachmittag (19.09.2019) ein Schuppen am Zuckerleweg in Brand geraten. Mehrere Anrufer meldeten gegen 15.50 Uhr Rauch aus dem Schuppen auf einem ehemaligen Fabrikgelände am Zuckerleweg. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei brannte der etwa sieben Meter im Quadrat messende Wellblechschuppen, indem sich offenbar hauptsächlich Gerümpel und alte Matratzen befanden, bereits vollständig. Die Feuerwehr hatte die Flammen gegen 16.30 Uhr gelöscht, ein angrenzendes Gebäude wurde durch die Hitzeeinwirkung nur leicht beschädigt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei unter der Rufnummer +4971189905778 zu melden.

