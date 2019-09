Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Mann nach Trickdiebstahl festgenommen

Stuttgart-Mitte (ots)

Ein 22 Jahre alter Mann ist am Mittwochabend (18.09.2019) bei einem Trickdiebstahl ertappt und vom 26 Jahre alten Bestohlenen bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten worden. Der 26-Jährige hielt sich in den Abendstunden mit Freunden am Schlossplatz auf. Als er gegen 21.50 Uhr austreten musste und hierzu die Königstraße in Richtung einer Toilette überquerte, kam ihm der 22-Jährige entgegen und rempelte ihn scheinbar zufällig an. Der Tatverdächtige legte ihm mit entschuldigender Geste die Hand auf die Schulter und ging danach weiter. Einige Meter später überprüfte der 26-Jährige seinen Tascheninhalt und merkte, dass sein Brieftasche fehlte. Er rief seine Freunde zu Hilfe und teilte ihnen mit, dass der sich noch in Sichtweite befindliche 22-Jährige ihn bestohlen haben müsse. Gemeinsam rannten sie dem Tatverdächtigen hinterher und hielten ihn fest. Bei seiner Ergreifung hielt der 22-Jährige das aus dem Geldbeutel entnommene Bargeld in Höhe von mehreren Hundert Euro noch in der Hand. Alarmierte Polizeibeamte nahmen den Verdächtigen anschließend fest. Der 22-jährige algerische Staatsbürger wird im Laufe des Donnerstags (19.09.2019) mit Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart auf Erlass eines Haftbefehls dem zuständigen Haftrichter vorgeführt.

