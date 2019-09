Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Lastwagen kollidiert mit Auto - Zeugen gesucht

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Ein 68 Jahre alter Lastwagenfahrer ist am Donnerstagmorgen auf der Kreuzung Pragstraße/Löwentorstraße mit dem BMW eines 23-Jährigen kollidiert. Der 68-jährige fuhr gegen 07.10 Uhr mit dem Lastzug mit Anhänger in der Pragstraße Richtung Pragsattel. An der Kreuzung mit der Löwentorstraße wollte er nach links abbiegen. Vermutlich fuhr er bei Grünlicht in die Kreuzung ein. Offenbar aufgrund geringer Beschleunigung und der Größe der Kreuzung kollidierte er mit dem BMW des 23-Jährigen, der die Pragstraße abwärts in Richtung Rosensteinbrücke fuhr und der bei auf Grünlicht schaltender Ampel losgefahren war. Der Lastwagen rammte den BMW seitlich, der 23-Jährige erlitt dabei leichte Verletzungen. Beide Fahrzeuge standen mitten auf der Kreuzung und blockierten dabei insbesondere die Stadtbahngleise, wodurch es bis gegen 08.35 Uhr zu erheblichen Behinderungen bei den Stadtbahnlinien U12, U13 und U16 kam. Der Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf rund 25.000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Verkehrspolizei unter der Rufnummer +4971189904100 zu melden.

