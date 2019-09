Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: In Baugrube gestürzt - 49-Jähriger schwer verletzt

Stuttgart-Ost (ots)

Ein 49 Jahre alter Mann hat sich am Mittwochabend (18.09.2019) beim Sturz in eine Baugrube an der Abelsbergstraße schwer verletzt. Ein Zeuge bemerkte gegen 22.30 Uhr den 49-Jährigen auf der Baustelle und rief die Polizei. Als die alarmierten Beamten auf der Baustelle eintrafen, sahen sie, wie der Mann gerade eine Stützmauer aus Holz hochkletterte, dabei offenbar den Halt verlor, mehrere Meter in die Tiefe stürzte und sich schwer verletzte. Rettungskräfte, darunter ein Notarzt und Kräfte der Feuerwehr, kümmerten sich um den Mann und brachten ihn in ein Krankenhaus. Auch eine 26 Jahre alte Polizeibeamtin verletzte sich bei dem Einsatz, sie trat in einen Nagel und konnte ihren Dienst nicht fortsetzen.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Stuttgart

Pressestelle

Telefon: 0711 / 8990 - 1111

E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de

Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr



Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: 0711 8990-3333

E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de



http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell