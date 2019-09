Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Trickdiebstahl - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Eine 57-Jährige ist am Dienstagabend (17.09.2019) in der Keplerstraße mittels Trickdiebstahl bestohlen worden. Die Frau befand sich gegen kurz nach 21.00 Uhr im Raucherbereich an der Universität. Hier kam ein Mann auf sie zu und bat sie um eine Zigarette, er wollte ihr dafür 50 Cent bezahlen. Er hielt der Frau ein 50-Cent-Stück vor das Gesicht und verwickelte sie in ein Gespräch, dabei ließ die Frau ihre Handtasche unverschlossen auf einem Stein neben sich stehen. Später entfernte sich der Mann in Richtung Keplerstraße. Als die Frau später in einer nahegelegenen Gaststätte bezahlen wollte, bemerkte sie das Fehlen ihres Geldbeutels, darin befanden sich mehrere Hundert Euro Bargeld, Scheckkarten und Ausweispapiere. Der Mann wird beschrieben als etwa 30 bis 35 Jahre alt, etwa 165 bis 170 Zentimeter groß, mit kurzen, dunklen, fettigen Haaren. Er trug keinen Bart und sprach Deutsch mit slawischem Akzent. Er war dunkelblau gekleidet und trug eine Jacke mit Reisverschluss. Zeugenhinweise nehmen die Beamtinnen und Beamten des Polizeireviers 1 Theodor-Heuss-Straße unter der Rufnummer +4971189903100 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Stuttgart

Pressestelle

Telefon: 0711 / 8990 - 1111

E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de

Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr



Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: 0711 8990-3333

E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de



http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell