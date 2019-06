Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Verkehrsunfall mit anschließender Unfallflucht

Diez (ots)

Am 29.06.2019 gegen 10:50 Uhr ereignete sich in der Ortsdurchfahrt Hahnstätten ein Verkehrsunfall. Gegenüber des Esso Tankstelle in der Aarstraße wurde ein abgestellter PKW beschädigt. Der Unfallverursacher beschädigte im vorbeifahren einen geparkten PKW und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Diez unter 06432/6010 in Verbindung zu setzten.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Montabaur

Telefon: 02602 92260

www.polizei.rlp.de/pd.montabaur



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell