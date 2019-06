Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Diebstahl aus mehreren Garagen in der Nacht zu Freitag in Ebernhahn und Siershahn

Ebernhahn/Siershahn (ots)

Durch eine Zeugin wurde am frühen Freitagmorgen gegen 02:30 Uhr bemerkt, dass zwei Personen Gegenstände aus einer benachbarten Garage entwendeten. Aus diesem Grund wurde von ihr die Polizei Montabaur informiert. Einsatzkräfte konnten in der Folge noch in Ebernhahn einen schwarzen Opel-Kastenwagen mit ukrainischen Kennzeichen entdecken. Am Fahrzeug wurden zwei Personen angetroffen. Im Fahrzeug konnten verschiedene Gegenstände aufgefunden werden, die aus Diebstählen stammen dürften. Die Personen wurden deshalb festgenommen.

Bislang konnten nicht alle aufgefundenen Gegenstände bestimmten Tatorten zugeordnet werden. Es wird nun gebeten, der Polizei Montabaur (Tel. 02602/9226-0) mitzuteilen, ob es weitere Tatorte gibt bzw. verdächtige Beobachtungen im Zusammenhang mit dem Fahrzeug gemacht worden sind.

