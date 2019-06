Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Diebstähle aus Klinikum geklärt

Zweibrücken (ots)

Der Aufmerksamkeit eines Autobahnpolizisten aus Kaiserslautern, der privat in Zweibrücken unterwegs war, ist es zu verdanken, dass zwei Diebstähle im Katholischen Krankenhaus aufgeklärt werden konnten, die sich am 23.06.2019 nach 11:00 Uhr ereignet hatten.

Gegen 11:30 Uhr bemerkte der Beamte, wie ein Mann unter der Gottlieb-Daimler-Brücke einen Geldbeutel leer räumte, die darin befindlichen Dokumente und Papiere auf den Boden legte und sich zu Fuß in Richtung Hauptbahnhof begab. Nachdem er die Gegenstände zur Sicherheit an sich genommen hatte, verständigte der Polizist seine Kollegen von der Polizeiinspektion Zweibrücken und folgte selbst dem Mann. Die Zweibrücker Polizeibeamten überprüften den Mann am Hauptbahnhof und stellten bei ihm einen Geldbeutel mit einem Kleinbetrag an Münzgeld und zwei EC-Karten sicher. Die Geldbörse, die EC-Karten und das Kleingeld gehörten einer 54-jährigen Angestellten des Krankenhauses und wurden kurz zuvor von dem überprüften Mann - einem polizeibekannten 33-Jährigen aus Pirmasens - aus einem unverschlossenen Aufenthaltsraum der Krankenhaus-Bediensteten gestohlen. Im Zuge der Ermittlungen wurde darüber hinaus ein fast zeitgleich begangener Handy-Diebstahl aus dem Krankenhaus geklärt. Dabei wurde ein 68-jähriger Patient bestohlen, der kurzzeitig sein Krankenzimmer gegenüber dem Raum verlassen hatte, aus dem die Geldbörse der Krankenhaus-Bediensteten entwendet wurde. Obwohl das Handy bei dem 33-Jährigen nicht aufgefunden werden konnte, sprechen alle Umstände für seine Täterschaft. Der Schaden beträgt ca. 200 EUR. Die Ermittlungen dauern an.

