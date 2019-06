Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfall mit 10.000 Euro Sachschaden

Pirmasens (ots)

Am Sonntag, den 23.06.19, gegen 19.05 Uhr kam es in der Herzogstraße zu einem Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden. Die 78-jährige Renault-Fahrerin befuhr die Herzogstraße von der Bergstraße kommend in Richtung Zeppelinstraße. Die 26-jährige Mercedes-Fahrerin befuhr die Klosterstraße von der Horebstraße kommend in Richtung Herzogstraße und wollte diese geradeaus überqueren. Hierbei missachtete sie die Vorfahrt der Renault-Fahrerin, so dass es zu einem Zusammenstoß kam. Das Fahrzeug der Unfallverursacherin stieß nach dem Zusammenprall gegen das Eckhaus auf der gegenüberliegenden Seite. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 10.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

