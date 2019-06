Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Nach gemeinsamen Alkoholkonsum in Streit geraten- Stadtgebiet Pirmasens

Pirmasens (ots)

Zwei Männer im Alter von 32 und 21 Jahren gerieten wegen angeblicher Geldschul-den nach dem Konsum von Alkohol, in der Wohnung in Streit. Nachdem der 32 Ge-schädigte den Beschuldigten aus der Wohnung verweisen wollte, setzte sich dieser zur Wehr und schlug ihm ins Gesicht. Hierdurch erlitt er eine Rötung am Auge. Da-raufhin verließ der Beschuldigte die Wohnung. Auf ihn kommt nun eine Strafanzeige wegen Körperverletzung zu.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Pirmasens



Telefon: 06331-520-0

www.polizei.rlp.de/pd.pirmasens



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell