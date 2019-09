Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: 14-Jähriger nach Diebestour vorläufig festgenommen

Stuttgart-Mitte (ots)

Polizeibeamte haben am Mittwochnachmittag (18.09.2019) einen 14 Jahre alten Jugendlichen vorläufig festgenommen, der im Verdacht steht, in einem Bekleidungsgeschäft an der Königstraße Kleidungsstücke im Wert von mehreren Hundert Euro gestohlen zu haben. Ein Detektiv beobachtete den Jugendlichen gegen 14.00 Uhr, wie er mit mehreren Kleidungsstücken in einer Umkleidekabine verschwand. Als der Tatverdächtige die Kabine wieder verließ, war sein Rucksack prall gefüllt. Nachdem der 14-Jährige die Kasse ohne zu bezahlen passiert hatte, sprach ihn der Detektiv an und hielt ihn bis zum Eintreffen der alarmierten Polizeibeamten fest. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen und Rücksprache mit der Mutter setzten die Beamten den Jugendlichen wieder auf freien Fuß.

