Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Weinheim

Rhein-Neckar-Kreis

Fußgänger von PKW angefahren

Weinheim (ots)

Der 31-jährige überquerte am Dienstagabend gegen 19.15 Uhr die Bergstraße auf Höhe des OEG-Bhnhofs und missachtete hierbei das Rotlicht der Fußgängerampel. Eine herannahende Fiat-Fahrerin konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und erfasste den Fußgänger, der dadurch auf die Winschutzscheibe geschleudert wurde und anschließend mit schweren Verletzungen auf der Fahrbahn zum liegen kam. Zum Transport in ein Krankehaus wurde ein Rettungshubschrauber eingesetzt. Die 22-jährige Fiat-Fahrerin erlitt einen Schock und wurde ebenfalls in ein Krankehaus gebracht. Ihr PKW musste abgeschleppt werden. Die Höhe des Sachschadens beträgt ca. 2000,- Euro.

