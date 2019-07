Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Oer-Erkenschwick: Unbekannter bricht drei Wohnmobile auf

Recklinghausen (ots)

Montag, gegen 4.15 Uhr, schlug ein bislang unbekannter Täter auf einem Wohnmobilabstellplatz an der Schultenstraße an drei Wohnmobilen die Scheibe an der Beifahrerseite ein und drang dann in die Wohnmobile ein. Durch die Geräusche wurde ein Zeuge aufmerksam und sah nach. Als der Täter das bemerkte flüchtete er. Der Täter wird als etwa 1,80 Meter groß und schlank beschreiben. Er hatte schwarze Haare, einen Bart und trug einen blauen Trainingsanzug. In einem Gebüsch konnte zumindest ein Teil des Diebesgutes aufgefunden werden. Hinweise erbittet das Regionalkommissariat in Castrop-Rauxel unter Tel. 0800/2361 111.

