Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Unter Alkohol- bzw. Drogeneinwirkung Auto gefahren...

Mannheim (ots)

In der Nacht zum Dienstag stoppten Beamte des Polizeireviers Mannheim-Neckarstadt in der Mittel- sowie Riedfeldstraße zwei Fahrzeuge und unterzogen die Männer einer Kontrolle.

Schon bei dem Erstkontakt mit dem 25-Jährigen in der Riedfeldstraße wehte den Beamten eine starke Alkoholfahne entgegen und ordneten daher eine Überprüfung an. 1,2 Promille ergab der Alkoholtest, so dass ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Der Mann konnte lediglich eine serbische Fahrerlaubnis vorweisen; er sieht einer Anzeige bei der Staatsanwaltschaft entgegen.

Rund eine Stunde später kontrollierten die Polizeibeamten einen Audi-Fahrer in der Mittelstraße. Der 28-Jährige wirkte recht nervös. Im Verlauf des Gesprächs räumte er auch ein, Drogen konsumiert zu haben. Drogentest, Blutentnahme, Führerscheineinbehaltung und Anzeige folgten.

