Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Auto contra Pedelec - Zeugen gesucht

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Ein 65 Jahre alter Mercedesfahrer ist am Mittwoch (18.09.2019) an der Einmündung Daimlerstraße/Deckerstraße mit dem Pedelec einer 64 Jahre alten Frau zusammengestoßen. Der 65-Jährige war mit seiner C-Klasse gegen 11.10 Uhr im Kreisverkehr der Daimlerstraße unterwegs und wollte diesen in die Deckerstraße verlassen. Dabei stieß er mit der 64-Jährigen zusammen, die die Deckerstraße auf dem Radstreifen überquerte. Rettungskräfte kümmerten sich um die verletzte Frau und brachten sie vorsorglich in ein Krankenhaus. Zeugen werden gebeten, sich bei den Beamtinnen und Beamten der Verkehrspolizei unter der Rufnummer +4971189904100 zu melden.

