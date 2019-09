Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Auto und Motorroller kollidieren - Zeugen gesucht

Stuttgart-Feuerbach (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einem Verkehrsunfall, bei dem am Donnerstagmittag (19.09.2019) in der Heilbronner Straße ein Mercedes und ein Motorroller kollidiert sind. Ein 81 Jahre alter Fahrer eines Piaggio-Motorrollers war gegen 13.00 Uhr vom Parkplatz eines Schnellrestaurants in die Heilbronner Straße in Fahrtrichtung Pragsattel eingefahren. Dabei kollidierte er mit dem Mercedes GLA einer 69 Jahre alten Frau, die ebenfalls Richtung Pragsattel fuhr und offenbar soeben den Fahrstreifen wechselte. Beim Zusammenprall stürzte der Rollerfahrer, er zog sich dabei leichte Verletzungen zu. Der Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf rund 4.500 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Verkehrspolizei unter der Rufnummer +4971189904100 zu melden.

