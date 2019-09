Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Einbrüche in Wohnungen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte/ -Bad Cannstatt (ots)

Unbekannte Täter sind am Donnerstag (18.09.2019) in Wohnungen in der Rosenbergstraße, in der Leuschnerstraße und in der Endersbacher Straße eingebrochen. An der Rosenbergstraße brachen unbekannte Täter zwischen 11.20 Uhr und 14.00 Uhr durch das Aufhebeln der Wohnungstüre in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses ein. Ob sie etwas gestohlen haben ist noch nicht bekannt. An der Leuschnerstraße versuchte ein Unbekannter gegen 14.00 Uhr, in die Wohnung einer 81-Jährigen einzubrechen. Der Tatverdächtige nahm einen Schraubenzieher und hebelte an der Türe. Offenbar entgegen seinen Erwartungen befand sich die Bewohnerin aber noch innerhalb der Wohnung und machte sich aufgrund der Geräusche an der Türe bemerkbar. Daraufhin flüchtete der Unbekannte. An der Endersbacher Straße versuchte gegen 21.05 Uhr ein dunkel gekleideter Mann mittels einer Leiter über das geöffnete Fenster im ersten Stock in ein Einfamilienhaus einzusteigen. Dabei überraschte ihn der Hausbewohner, der Unbekannte ließ von seinem Vorhaben ab und flüchtete. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer +4971189905778 an die Beamtinnen und Beamten der Kriminalpolizei zu wenden.

