Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Asylbewerber mit Joint erwischt

Zittau (ots)

Einen 41-jährigen Libanesen kontrollierte die Bundespolizei am 16. Juni 2019 um 19:40 Uhr an der Zittauer Friedensstraße nahe der polnischen Grenze. Der Asylbewerber konnte sich ordnungsgemäß ausweisen, hatte aber einen Joint in seiner Zigarettenschachtel stecken. Diesen ist er nun los und muss mit einer Strafanzeige wegen dem Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz rechnen. (ak)

