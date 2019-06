Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Wieder mit dem Bagger über die Grenze

Zittau (ots)

...doch diesmal war alles anders: Einen Bagger und einen Radlader vermeldete um 14:15 Uhr ein aufmerksamer Bürger am 15. Juni 2019 der an der B 178 postierenden Bundespolizeistreife. Beide Baufahrzeuge seien aus Richtung Weinau kommend auf dem Weg in Richtung Grenze. Da es sich wieder um gestohlene Fahrzeuge handeln könnte, sollten beide noch vor der Grenze gestoppt und kontrolliert werden. Aufgrund der Verkehrssituation war ein Anhalten erst kurz hinter der polnischen Grenze möglich. Sofort unterstützte die polnische Polizei und klärte die Situation auf. Die Fahrer des Baggers und des Radladers kamen gerade von ihrer Arbeit auf einer Zittauer Baustelle und waren auf dem Nachhauseweg. (ak)

