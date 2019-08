Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Verkehrsunfall mit großer Anzahl Verletzter

Planwagen umgekippt

Geldern (ots)

Am Samstag kam es gegen 12:15 Uhr auf der Lindenallee in Geldern im Bereich eines Wendehammers zu einem schweren Verkehrsunfall. Der 18-jährige Fahrer eines Traktors aus Geldern, welcher einen Planwagen zog, verlor die Kontrolle über das Gespann und der Planwagen kippte auf die Seite. Dabei wurden insgesamt 19 Personen im Alter von 13-65 Jahren verletzt. Zwei der insgesamt drei Schwerverletzten wurden mit Rettungshubschraubern in Spezialkliniken geflogen. Der Traktorfahrer erlitt einen Schock und wurde vor Ort ebenso wie die übrigen Verletzten und Angehörigen vom polizeilichen Opferschutz betreut. Zur Rekonstruktion des genauen Unfallhergangs wurde ein Sachverständiger hinzugezogen. Bei den Fahrgästen handelte es sich um Angehörige eines ortsansässigen Spielmannszuges.

