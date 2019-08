Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Radfahrer bei Verkehrsunfall verletzt

Zeugen gesucht

Kleve (ots)

Am Freitag, 30.08.19, gegen 13:10 Uhr, befuhr ein 76-jähriger Radfahrer aus Kleve die Hoffmannallee in Fahrtrichtung Hagsche Straße auf dem dafür vorgesehenen rechten Radweg. In Höhe der Ampelkreuzung Hoffmannallee / Lindenallee wurde er rechtsseitig von einem in gleicher Richtung fahrenden bislang unbekannten Radfahrer überholt. Dabei verhakten sich die beiden Lenker, der 76-Jähriger stürzte vom Fahrrad und erlitt leichte Verletzungen. Der andere Radfahrer fuhr weiter, ohne sich um den Klever zu kümmern. Bei dem Unfallverursacher soll es sich um einen männlichen, ca. 20-jährigen Radfahrer handeln. Dieser sei ca. 160 - 170 cm groß, von schlanker Figur und habe dunkelbraunes, längeres Haar. Zum Zeitpunkt des Unfalls sei er mit einer Jeans und brauner Jacke bekleidet gewesen. Hinweise zum Unfallverursacher bitte an das Verkehrskommissariat in Kleve unter der Nummer 02821/5040.

