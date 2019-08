Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Verkehrsunfall

Motorradfahrerin schwer verletzt

Rheurdt (ots)

Am Freitag, 30.08.19, gegen 15:30 Uhr, befuhr eine 24-jährige Fahrzeugführerin aus Tönisvorst mit ihrem Kraftrad die Hauptstraße in Richtung Schaephuysen. In Höhe der Straße "Saelhuysen" kam sie aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen ein Verkehrszeichen sowie einen Stromkasten. Dabei zog sich die Tönisvorsterin schwere Verletzungen zu. Sie wurde mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus eingeliefert. Nach Auskunft des Arztes bestand keien Lebensgefahr. Insgesamt entstand ein Sachschaden von 6000 Euro.

