Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Holzwickede - versuchter Einbruch in Jugendzentrum - Täter gelangten nicht ins Gebäude

Holzwickede (ots)

In der Zeit von Freitagnachmittag (16.08.2019) bis Sonntagnachmittag (18.08.2019) haben unbekannte Täter ein Kellergitter am Jugendheim an der Rausinger Straße entwendet und mit negativem Erfolg versucht, in das Gebäude einzusteigen. Weiterhin schlugen sie ein Lüftungsgitter ein, konnten dadurch in den dahinterliegen Raum greifen und einen Strahler entwenden. Weiterhin entwendeten die Täter ein Fallrohr.

Wer hat Verdächtiges bemerkt? Hinweise bitte an die Polizei in Unna unter der Rufnummer 02303 921 3120 oder 921 0.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Unna

Telefon: 02303-921 1150

E-Mail: pressestelle.unna@polizei.nrw.de

https://unna.polizei.nrw



Außerhalb der Bürodienstzeiten:

Leitstelle

Tel.: 02303-921 3535

Fax: 02303-921 3599

Email: poststelle.unna@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell