Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Fröndenberg - Fahrzeugdiebstahl - Quad entwendet

Fröndenberg (ots)

In der Zeit zwischen dem 16.08.2019, 23.30 Uhr (Fr.) und dem 17.08.2019, 08.30 Uhr (Sa.), wurde ein zum Parken abgestelltes schwarzes Quad aus der Paul-Löbe-Straße in Fröndenberg entwendet. An dem Quad war das amtliche Kennzeichen UN-GH1 angebracht. Relevante Hinweise erbittet die Polizei in Unna unter 02303-921-3120 oder -921-0.

