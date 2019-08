Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Kamen - Familienstreit - Streit eskaliert

Kamen (ots)

Am 16.08.2019 (Fr.), gegen 18.30 Uhr, wird die Polizei über einen Familienstreit in der Einsteinstraße in Kamen-Methler informiert. Der zunächst verbal ausgeführte Streit zwischen dem 34jährigen aus Kamen und seinen Eltern ging dann auch in einen handgreiflichen Streit über, in deren Verlauf die beiden Eltern des 34jährigen verletzt wurden. Sie mussten einem Krankenhaus zugeführt werden. Zudem zerstörte der 34jährige im Verlauf des Streites das Mobiliar der Wohnung. Nachdem sich die Eltern ins Freie flüchten konnten, wurde bekannt, dass der 34jährige damit gedroht hatte, einen sich in der Wohnung befindlichen Benzinkanister anzünden zu wollen. Daraufhin wurden weitere polizeiliche Verstärkungskräfte, sowie Kräfte der Feuerwehr und des Rettungsdienstes nachgefordert. Allerdings hatte sich der 34jährige in der Zwischenzeit unbemerkt aus der Wohnung entfernt, sodass eine polizeiliche Kontaktaufnahme mit dem 34jährige in der Wohnung scheiterte. Der 34jährige konnte jedoch im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen in der Straße Lutherplatz in Kamen aufgegriffen und in Gewahrsam genommen werden.

