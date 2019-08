Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Sachbeschädigung an Fahrzeugen

Zweibrücken (ots)

Am 08.08.2019 zwischen 23:10 Uhr und 23:16 Uhr wurden in der Fruchtmarkstraße fünf Fahrzeuge, die in Höhe der Anwesen 18 - 26 am Fahrbahnrand geparkt waren, von einem unbekannten Täter zerkratzt. Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von ca. 5.300 EUR. Bei den beschädigten Fahrzeugen handelt es sich um einen schwarzen Audi A6 Avant, einen schwarzen Kia-Sportage, einen grauen VW-Caddy, einen weißen Mercedes-Sprinter und einen schwarzen Audi A3. Die Tatzeit konnte durch die Befragung einer Geschädigten, die keine Augenzeugin ist, eingegrenzt werden.

Die Polizeiinspektion Zweibrücken (Tel. 06332/9760 bzw. pizweibruecken@polizei.rlp.de) sucht Zeugen der Sachbeschädigungen.

