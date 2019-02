POL-SE: Barmstedt - Dachstuhlbrand in Wohn- und Geschäftshaus

Polizeidirektion Bad Segeberg

Heute ist es in den frühen Morgenstunden zu einem Dachstuhlbrand in einem Wohn- und Geschäftshaus in Barmstedt gekommen.

Um 03:20 Uhr ging der Einsatz bei der Polizei ein, woraufhin sich die Beamten umgehend in die Straße Küsterkamp begaben. Am Einsatzort stellten die Beamten eine starke Rauchentwicklung und einen brennenden Dachstuhl in dem als Wohn- und Geschäftshaus genutzten Gebäude fest. Durch die eingesetzten Feuerwehren konnte das Feuer auf den Dachbereich begrenzt werden.

Die Polizei sperrte den Brandort ab und leitete den Verkehr um.

Die Anwohner brachten sich selbständig in Sicherheit, Personen wurden nicht verletzt.

Die Brandursache ist noch unbekannt. Die Kriminalpolizei in Elmshorn hat die Ermittlungen übernommen. Der Brandort wurde beschlagnahmt. Zur Schadenshöhe können derzeit noch keine Angaben gemacht werden.

