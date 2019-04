Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Raub am Spielplatz Eselsdamm (21-0704)

Speyer (ots)

07.04.2019, 14:00 - 14:15 Uhr Zwei 13Jährige befanden sich auf dem Spielplatz Eselsdamm, wo sie von 3 Jugendlichen angesprochen wurden. Einer der Jugendlichen fragte einen der Geschädigten, ob er dessen Uhr haben könne. Dies wurde zunächst verneint. Aufgrund weiterer, bedrohlich wirkender Nachfragen des Täters wurde die Uhr jedoch schließlich doch an diesen ausgehändigt. Der Geschädigte wurde danach vom 2.Täter am Hals gepackt und aufgefordert, ihm auch sein Geld auszuhändigen. Als dies nicht erfolgte, entnahm der 2.Täter dem Geschädigten 20EUR Bargeld aus der Hosentasche. Anschließend ging er zum 2.Geschädigten und entnahm auch diesem 35EUR aus der Hosentasche. Die Entnahme dessen Mobiltelefons aus seiner Hosentasche scheiterte an der Gegenwehr des Geschädigten. Der 3.Täter blieb bei der Tatausführung passiv, sorgte jedoch dafür, dass die Geschädigten nicht flüchten konnte. Nach der Tat entfernten sich die 3 Täter in Richtung Petschengasse. Sie waren im Rahmen der Nahbereichsfahndung der Polizei nicht mehr anzutreffen. Aufgrund von Hinweisen der Geschädigten konnten die Personalien der beiden Haupttäter jedoch ermittelt werden. Es handelt sich um einen 15 und einen 17Jährigen aus Speyer. Beide sind bereits zurückliegend mehrfach polizeilich in Erscheinung getreten sind.

