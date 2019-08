Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Pirmasens (ots)

Am Dienstag, gegen 14:30 Uhr, wollte ein 75jähriger Pkw-Fahrer aus seiner Grundstückseinfahrt auf die Alleestraße ausfahren. Hierbei übersah er eine 16jährige Radfahrerin, die in Fahrtrichtung Innenstadt den Gehweg befuhr. Sie streifte die Front des Pkw und kam zu Fall. Hierbei verletzte sie sich leicht. Am Pkw entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 500 Euro.

