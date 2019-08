Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Sachbeschädigung an Fahrzeugen

Pirmasens (ots)

Am Dienstagabend wurde in der Kreuzgasse der Außenspiegel eines Skoda Fabia auf der Bürgersteigseite beschädigt. Ein Zeuge hörte gegen 21:20 Uhr einen "lauten Knall". Bei der Nachschau konnte er noch eine Person erkennen, die in Richtung Winzler-Tor-Platz davonrannte. Die Schadenshöhe beträgt circa 200 Euro. Zeugen, die im Zusammenhang mit der Sachbeschädigung Beobachtungen gemacht haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331- 520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

