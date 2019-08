Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Giftköder

Pirmasens (ots)

Am Dienstag beobachtete eine Zeugin um 05:00 Uhr morgens, wie ein dunkel gekleideter Mann mehrere Giftköder auf einer Wiesenfläche in der Hans-Sachs-Straße auslegte. Zwei kleine Portionen mit Leberwurst konnten aufgefunden und sichergestellt werden. Es sollen schon mehrere dieser Köder gefunden worden sein. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Mithilfe. Zeugen, die im Zusammenhang mit diesen Giftködern Beobachtungen gemacht haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331- 520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

