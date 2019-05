Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Pressemeldung der PI Diepholz vom 05.05.2019

Diepholz (ots)

PI Diepholz

--- Fehlanzeige ---

PK Syke

Twistringen - Trunkenheit im Straßenverkehr

Am 05.05.2019, gegen 04:20 Uhr, befuhr ein 26-jähriger aus Twistringen mit seinem Fahrrad in Schlangenlinien die Bahnhofstraße in Twistringen und fiel hierbei einer Funkstreifenbesatzung auf. Im Rahmen der Kontrolle stellten die Beamten deutlichen Alkoholgeruch in der Atemluft des 26-jährigen fest. Ein Atemalkoholtest ergab vor Ort einen Wert von 1,82 Promille. Es wurde eine Blutentnahme angeordnet und ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet.

Syke - Einbruch in Schulgebäude

Am 05.05.2019, in der Zeit zwischen 01:00 Uhr bis 01:45 Uhr, drangen unbekannte Täter gewaltsam über eine Zugangstür in das Gebäude der Ganztagsschule in der Ferdinand-Salfer-Straße in Syke ein. Aus dem Sekretariat wurden zwei Geldkassetten mit Bargeld entwendet. Hinweise zu dem Einbruch oder verdächtige Beobachtungen können bei der Polizei in Syke unter der Rufnummer 04242/9690 mitgeteilt werden.

Syke - Einbruch in Mehrfamilienhaus

Am 04.05.2019, im Zeitraum zwischen 16:30 Uhr bis 19:10 Uhr, drang ein bislang unbekannter Täter gewaltsam in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Straße Steinkamp in Syke ein. Der Täter entwendete u.a. Bargeld und Schmuck. Hinweise zu dem Einbruch oder verdächtige Beobachtungen können bei der Polizei in Syke unter der Rufnummer 04242/9690 mitgeteilt werden.

Asendorf - Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen

Am 04.05.2019, gegen 15:10 Uhr, befuhr ein 71-jähriger Fahrzeugführer aus Delmenhorst mit seinem Pkw die St.-Marcellus-Straße in Asendorf in Fahrtrichtung Essener Straße und übersah eine 18-järhige Fahrzeugführerin aus Varrel, die mit ihrem Pkw die Essener Straße in Richtung Asendorf befuhr. Es kam zum Zusammenstoß, wobei der Pkw der 18-jährigen in einen Graben neben der Fahrbahn geschleudert wurde. Die beiden Fahrzeugführer wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Beide Pkw mussten abgeschleppt werden und es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 6000 Euro.

Syke - Raub eines Fanschals am Bahnhof in Syke

Am 04.05.2019, gegen 22:00 Uhr, wurde einem 15-jährigen Syker auf dem Bahnsteig am Bahnhof Syke dessen grün-weißer Fanschal des SV Werder Bremen entwendet. Der Täter agierte aus einer größeren Personengruppe heraus und schlug dem 15-jährigen ins Gesicht und entriss diesem gleichzeitig den Fanschal. Anschließend flüchtete der Täter mit dem Schal. Das Opfer wurde leicht verletzt. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizei in Syke unter der Rufnummer 04242/9690 zu melden.

PK Weyhe

--- Fehlanzeige ---

PK Sulingen

--- Fehlanzeige ---

Falls weitere, presserelevante Meldungen eingehen, werden diese unverzüglich nachgereicht.

PI Diepholz Jaschek, PK --- WDL ---

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Diepholz

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit



Telefon: 05441 / 971-0 (Durchwahl -104)

Mobil: 0152/09480104

www.pi-dh.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell