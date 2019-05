Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Nachtrag Pressemitteilung PI Diepholz

Diepholz (ots)

Syke -Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am 04.05.2019, um 14:20 Uhr, befuhr ein 18-jähriger Fahrzeugführer mit seinem Pkw die Leerßer Straße aus Syke kommend in Fahrtrichtung Leerßen. Ausgangs einer Rechtskurve kam der Fahrzeugführer auf regennasser Fahrbahn vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Anschließend wurde der Pkw zurück auf die Fahrbahn geschleudert und kam dort zum Stehen. Der Fahrzeugführer wurde leicht verletzt. Am Pkw entstand wirtschaftlicher Totalschaden.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Diepholz

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit



Telefon: 05441 / 971-0

PK, Brinkmann

Wachdienstleiter

www.pi-dh.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell