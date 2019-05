Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Pedelec-Fahrerin bei Unfall in Diepholz schwer verletzt - Unfall mit Linienbus in Schweringhausen ---

Diepholz (ots)

Borstel - Verkehrsunfallflucht

Am 02.05.2019, zwischen 08:55 Uhr und 09:05 Uhr, wurde der Pkw einer 43-jährigen Frau aus Borstel auf dem Parkplatz eines Discounters an der B 214 / Sulinger Straße in Borstel durch einen Einkaufswagen beschädigt. Der Verursacher entfernte sich anschließend unerlaubt vom Verkehrsunfallort. Der entstandene Schaden am Pkw wurde auf ca. 1000 Euro beziffert. Das Polizeikommissariat Sulingen bittet Zeugen des Verkehrsunfalls, sich unter 04271/9490 zu melden.

Schweringhausen - Verkehrsunfall

Am 02.05.2019, gegen 16:25 Uhr, beabsichtigte eine 20-jährige Barnstorferin mit ihrem Pkw Skoda von der Kreisstraße 38 in Schweringhausen nach links auf die Kreisstraße 1 in Richtung Ehrenburg abzubiegen. Hierbei achtete sie aus bislang unbekannten Gründen nicht auf den vorfahrtberechtigten Linienbus. Der 58-jährige Sulinger befuhr mit dem Linienbus die Kreisstraße 1 von Ehrenburg in Richtung Sulingen. Zum Zeitpunkt des Verkehrsunfalls befand sich noch ein Fahrgast in dem Bus. Im Einmündungsbereich kam es zur Kollision der beteiligten Kfz. Die 20-Jährige erlitt bei dem Verkehrsunfall leichte Verletzungen. Der Gesamtschaden wurde auf ca. 13.000 Euro beziffert.

Borstel - Dieseldiebstahl

In der Zeit von Mittwoch, 01.05.2019 11:45 Uhr bis Donnerstag, 02.05.2019 09:30 Uhr, zapften bislang unbekannte Täter auf einem Baustellengelände in Borstel, Im Großen Felde, Diesel aus einem Dieseltank ab. Schadenshöhe ist nicht bekannt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Sulingen, 04271 / 9490, zu melden.

Stuhr - Fahrten unter Drogeneinfluss

Ein 19-jähriger BMW-Fahrer aus Stuhr befuhr am Donnerstag gegen 13.45 Uhr die Straße Brunnenweg und verursachte hier einen Verkehrsunfall mit Sachschaden. Bei der Unfallaufnahme wurde ein Drogentest durchgeführt der positiv reagierte. Es wurde eine Blutprobe angeordnet und die Weiterfahrt untersagt.

Ein 34-jähriger Skoda-Fahrer aus den Niederlanden befuhr am Donnerstag gegen 22.35 Uhr die Bremer Straße in Stuhr. Im Rahmen einer Verkehrskontrolle wurde festgestellt, dass er unter Drogeneinfluss stand. Ein Durchgeführter Drogentest reagierte positiv und es wurde eine Blutprobe angeordnet. Zudem wurde beim Fahrzeugführer eine leichte Atemalkoholkonzentration festgestellt. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Diepholz - Pedelec-Fahrerin schwer verletzt

Bei einem Unfall am gestrigen Donnerstag gegen 10.55 Uhr wurde eine 68-jährige Pedelec-Fahrerin aus Diepholz schwer verletzt. An der Einmündung Lüderstraße / Richtweg hatte eine 37-jährige Pkw-Fahrerin aus Rehden beim Abbiegen die Pedelec-Fahrerin übersehen. Durch den Zusammenprall wurde die Pedelec-Fahrerin zu Boden geschleudert und schwer verletzt. Sie wurde ins Krankenhaus gebracht. Am Pkw und dem Pedelec entstand leichter Sachschaden.

