Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Strittiger Unfallhergang in Wetschen - Unfallflucht in Martfeld ---

Diepholz (ots)

Wetschen - Unfallhergang strittig

Die Polizei in Diepholz sucht nach Zeugen zu einem Unfall auf der Diepholzer Straße am heutigen Morgen. Gegen 07.55 Uhr befuhren ein 31-jähriger Pkw-Fahrer aus Bahrenborstel und ein 38-jähriger Kleintransporter-Fahrer aus Hamburg die B 214 (Diepholzer Straße) in Richtung Nienburg. Am Ortseingang Wetschen überholte der Fahrer des Kleintransporters den Pkw des 31-Jährigen. Beim Wiedereinscheren berührten sich beide Fahrzeuge. Bei der Unfallaufnahme herrschte Unklarheit über den Hergang. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Die Polizei Diepholz bittet Zeugen des Unfalles, sich unter 05441 / 9710, zu melden.

Syke - Fahren ohne Fahrerlaubnis und Pflichtversicherungsschutz

Am 01.05.2019, um 18:14 Uhr, wurde während einer Verkehrskontrolle nach einem Geschwindigkeitsverstoß in Syke, Ortsteil Schnepke, festgestellt, dass die 35-jährigen Fahrzeugführerin aus Bassum den roten VW Golf im öffentlichen Verkehrsraum geführt hat, obwohl sie noch nie im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Der Pkw verfügte zudem über keinen Versicherungsschutz. Der Fahrzeugführerin wurde die Weiterfahrt untersagt, sie erwartet nun ein Strafverfahren.

Martfeld - Verkehrsunfallflucht

Am 01.05.2019, gegen 01:00 Uhr, hat ein 69-jähriger Mann aus Bremen seinen grünen Subaru Forester an der Landstraße 202 in Martfeld, Ortsteil Hollen, in Höhe einer Gaststätte am Fahrbahnrand abgestellt. Als er am 01.05.2019, gegen 11:30 Uhr, zu seinem Pkw zurückkehrte, stellte er frische Beschädigungen an seinem Fahrzeug fest. Vermutlich ist in dem oben genannten Zeitraum ein anderes Fahrzeug von der Fahrbahn abkommen, mit seinem Pkw kollidiert und hat sich dann unerlaubt vom Unfallort entfernt. Zeugen zu der Verkehrsunfallflucht werden gebeten, sich mit der Polizei in Bruchhausen-Vilsen, 04252/938510, in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Thomas Gissing

Polizeiinspektion Diepholz

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit



Telefon: 05441 / 971-0 (Durchwahl -104)

Mobil: 0152/09480104

www.pi-dh.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell