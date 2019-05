POL-DH: Pressemeldung der PI Diepholz vom 01.05.2019

Polizeiinspektion Diepholz

Urkundenfälschung / Fahren ohne Fahrerlaubnis In Wagenfeld wurde am Dienstag, 30.04.2019, gegen 22.15 Uhr auf der Mindener Straße ein 57-jähriger Mann polnischer Staatsangehöriger aus Diepenau mit seinem PKW angehalten und verkehrsrechtlich kontrolliert. Hierbei wurde von den Beamten festgestellt, daß der von dem Mann mitgeführte polnische Führerschein eine Totalfälschung war und er somit nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Dem Mann wurde die Weiterfahrt untersagt und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Trunkenheitsfahrt Ebenfalls in Wagenfeld, Wagenfelder Straße, befuhr am Mittwoch, 01.05.2019, gegen 04.15 Uhr, ein 35-jähriger Mann aus Espelkamp mit seinem PKW öffentliche Straßen. Bei einer durchgeführten allgemeinen Verkehrskontrolle wurde bei dem Mann Atemalkoholgeruch festgestellt. Ein durchgeführter Test bestätigte dies. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen und auf Grund der Alkoholisierung von 1,5 Promille der Führerschein sichergestellt sowie die Weiterfahrt untersagt.

Fahren unter Betäubungsmittel Am Mittowch,01.05.2019, gegen 02.50 Uhr, befuhr ein 27-jähriger Mann aus Lübbecke mit seinem PKW die Diepholz er Straße in Wagenfeld, wo er angehalten und verkehrsrechtlich kontrolliert wurde. Während der Kontrolle wurde durch die Beamten festgestellt, daß der Mann unter dem Einfluß von Betäubungsmitteln stand, was durch einen Test bestätigt wurde. Es wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und die Weiterfahrt untersagt.

Trunkenheitsfahrt Zu einer Trunkenheitsfahrt kam es am Mittwoch, 01.05.2019, gegen 01.25 Uhr in Lemförde, Kochstraße. Hier befuhr ein 28-jähriger Mann aus Lemförde mit seinem PKW die obige Straße, wo er durch Beamte angehalten und kontrolliert wurde. Hierbei wurde festgestellt, daß der Mann unter Alkoholeinfluß stand. Ein durchgeführter Test ergab einen Wert von 0,65 Promille, worauf dem Mann eine Blutprobe entnommen wurde und die Weiterfahrt untersagt wurde.

PK Syke

Syke - Fahren unter Einfluss von berauschenden Mitteln

Am Dienstag, den 30.04.2019, gegen 14:25 Uhr, wurde ein 21-jähriger Pkw-Fahrer aus Bruchhausen-Vilsen an der Bassumer Straße in Syke im Rahmen einer Verkehrskontrolle angehalten und kontrolliert. Bei der Kontrolle konnten Anhaltspunkte für eine Betäubungsmittelbeeinflussung festgestellt werden. Dem Betroffenen wurde eine Blutprobe entnommen. Zudem wurde ihm die Weiterfahrt untersagt.

Bruchhausen-Vilsen - Trunkenheit im Verkehr

Am Dienstag, den 30.04.2019, gegen 16:25 Uhr, wurde eine 55-jährige Radfahrerin aus Bruchhausen-Vilsen an der Homfelder Straße in Bruchhausen-Vilsen einer Verkehrskontrolle unterzogen, da diese in Schlangenlinien fuhr. Während der Kontrolle konnte eine erhebliche Alkoholbeeinflussung (AAK 1,51 Promille) festgestellt werden. Gegen die Beschuldigte wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Außerdem wurde ihr eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt.

Bruchhausen-Vilsen - Sachbeschädigung an Kirche

Im Zeitraum vom 28.04.2019, 20:00 Uhr, bis 29.04.2019, 10:30 Uhr, wurde durch unbekannte Täter in Bruchhausen-Vilsen, Kirchplatz 3, die Sankt Cyriacus Kirche Vilsen beschädigt. Die u.T. warfen vermutlich mit einer Glasflasche (Flachmann) eine Fensterscheibe ein. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 500,- Euro. Die Täter konnten unbekannt entkommen. Hinweise oder verdächtige Beobachtungen können bei der Polizei Syke (04242/969-0) oder der Polizei Bruchhausen-Vilsen (04252/938510) gemeldet werden.

Twistringen - Trunkenheit im Verkehr

Am Mittwoch, den 01.05.2019, gegen 03:15 Uhr, wurde in der Straße Am Alten Garten, in 27239 Twistringen, ein Pkw in einem Straßengraben vorgefunden. Die Halterin des Fahrzeuges konnte ermittelt und im Anschluss aufgesucht werden. Es stellte sich heraus, dass die Halterin des Fahrzeuges sowie ihr Lebensgefährte stark alkoholisiert waren. Unklar ist bisher, welche der Personen den Pkw geführt hat. Dem Paar wurden Blutproben entnommen und das Führen von Kraftfahrzeugen untersagt. Die Ermittlungen, hinsichtlich des Fahrzeugführers wurden aufgenommen.

PK Sulingen

Trunkenheit im Verkehr Am 01.05.19, gegen 00:45 Uhr, kontrollierte die Polizei einen 25 Jahre alten Pkw-Fahrer aus Sulingen. Der Kraftfahrer stand unter Alkoholeinfluss. Ein Test ergab einen Atemalkoholwert von 0,58 Promille. Der Mai startet nun für diesen Mitbürger mit einem empfindlichen Bußgeld und einem Fahrverbot.

PK Weyhe

Flüchtige Ladendiebe in Stuhr

Am Dienstagabend wurden durch den Ladendetektiv des real Marktes zwei Täter bei einem Ladendiebstahl beobachtet und zunächst angesprochen. Beide Täter konnten sich vor dem Eintreffen der Polizei losreißen und zu Fuß in Richtung des Autohofs flüchten. Durch eintreffende Polizeikräfte konnte ein Täter gestellt und festgenommen werden. Das Diebesgut wurde teilweise auf dem Fluchtweg durch die Täter weggeworfen und konnte an den Verantwortlichen des real Marktes zurückgegeben werden. Den festgenommenen Täter erwartet nun ein Strafverfahren. Der weitere Täter konnte nicht mehr festgestellt werden.

Zeugen gesucht! Diebstahl eines Kasseneinsatzes mit Bargeld von Aldi

Am Dienstagabend meldete eine Kassiererin von Aldi, dass zwei männliche Täter in einem unbemerkten Moment den Kasseneinsatz samt Bargeld entnahmen und zu Fuß in Richtung Brinkum flüchteten. Trotz einer sofortigen Fahndung durch die Polizei konnten die Täter nicht mehr angetroffen werden. Sie werden wie folgt beschrieben: 180cm groß, zwischen 30 und 35 Jahre alt, schlanke Statur, schwarzes Basecap und einer trug ein auffälliges schwarzes Muskelshirt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Weyhe unter der Rufnummer 0421/80660 entgegen.

Alkohol am Steuer

Am Dienstagmittag wurde durch eine Polizeistreife eine 51-jährige Weyherin auf der Hauptstraße in ihrem Auto kontrolliert. Während der Kontrolle konnte Alkoholgeruch wahrgenommen werden- ein anschließender Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,63 Promille. Die Weyherin erwartet nun ein Ordnungswidrigkeitenverfahren.

Verkehrsunfall unter Alkoholbeeinflussung

Am Dienstagnachmittag kam es auf dem Parkplatz des Warenhauses real beim Ausparken zu einem Verkehrsunfall. Ein 70-jähriger Stuhrer kollidierte mit einem noch parkenden Wagen und verursachte Sachschaden. Während der Unfallaufnahme konnte bei dem Stuhrer starker Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Es stellte sich heraus, dass er 1,99 Promille Alkohol in der Atemluft hatte und wurde anschließend zwecks Blutentnahme zur Dienststelle nach Weyhe verbracht. Weiter wurde der Führerschein des Stuhrers nach richterlicher Anordnung beschlagnahmt.

