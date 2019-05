Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Freistatt - Frau mit Messer getötet

Täter in Untersuchungshaft ---

Diepholz (ots)

Am gestrigen Donnerstag gegen 21.30 Uhr hielten sich mehrere Personen in einer Wohnung der Diakonie "Bethel im Norden" in der von-Lepel-Straße in Freistatt auf.

Nachdem die Gruppe erheblichen Alkohol konsumiert hatte, gerieten sie in Streit. Eine 50-jährige Bewohnerin wurde im Verlauf des Streites durch einen Messerstich getötet.

Die Nachtwache der Diakonie alarmierte den Rettungsdienst und die Polizei. Diese konnte am Tatort insgesamt 4 Männer (alle aus Freistatt) vorläufig festnehmen. Aufgrund ihrer Alkoholisierung war eine Vernehmung in der Nacht nicht möglich und wurde erst im Laufe des heutigen Tages durchgeführt. Noch in der Nacht sicherte die Polizei am Tatort Spuren und befragte Zeugen.

Drei zunächst Festgenommene wurden heute Nachmittag nach der erkennungsdienstlichen Behandlung und Vernehmung wieder nach Hause entlassen.

Gegen einen 43-jährigen Freistätter beantragte die Staatsanwaltschaft Verden beim Amtsgericht Sulingen Haftbefehl. Das Amtsgericht gab dem Antrag statt und schickte den 43-Jährigen in Haft. Die Ermittlungen der Polizei zu den Tathintergründen laufen.

