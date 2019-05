Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Pressemeldung der PI Diepholz vom 04.05.2019

Diepholz (ots)

PI Diepholz

--- Fehlanzeige ---

PK Syke

Bruchhausen-Vilsen - Verkehrsunfall zwischen zwei Radfahrern Am 03.05.2019, gegen 07:55 Uhr, befuhr eine 16-jährige Radfahrerin den Gehweg an der Bruchhöfener Straße / Ecke Im Fuchsloch und stieß mit einem 44-jährigen Fahrer eines Pedelec zusammen, der die Bruchhöfener Straße in Richtung Engelbergplatz befuhr. Die 16-jährige Radfahrerin aus Bruchhausen-Vilsen wurde leicht verletzt. Der 44-jährige und ebenfalls aus Bruchhausen-Vilsen stammende Fahrer des Pedelec wurde schwer verletzt. Der Sachschaden wird auf ca. 300 Euro geschätzt.

Bruchhausen-Vilsen - Gefährdung des Straßenverkehrs mit flüchtigem Fahrzeugführer Am 03.05.2019, gegen 19:35 Uhr, fiel einer Streifenwagenbesatzung im Bereich der Bahnhofstraße in Bruchhausen-Vilsen ein augenscheinlich nicht zugelassenes gelbes Kleinkraftrad auf. Zudem trug der männliche Fahrzeugführer keinen Helm und entzog sich anschließend durch Flucht einer Verkehrskontrolle. Das Kleinkraftrad konnte später in einem Waldstück im Bereich der Straße "Im Wiehe" aufgefunden und sichergestellt werden. Der Fahrzeugführer konnte fußläufig flüchten. Im Rahmen der Verfolgung war es zu mehreren gefährlichen Verkehrssituationen gekommen, sodass ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet wurde. Zeugen zu diesem Vorfall mögen sich bitte mit der Polizei in Bruchhausen-Vilsen unter der Telefonnummer 04252/938510 in Verbindung setzen.

PK Sulingen

--- Fehlanzeige ---

PK Weyhe

--- Fehlanzeige ---

Falls weitere, presserelevante Meldungen eingehen, werden diese unverzüglich nachgereicht.

PI Diepholz Jaschek, PK --- WDL ---

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Diepholz

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit



Telefon: 05441 / 971-0 (Durchwahl -104)

Mobil: 0152/09480104

www.pi-dh.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell