Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Bergkamen - Verkehrsunfallflucht - Fahrzeugführerin war alkoholisiert

Bergkamen (ots)

Am 17.08.2019 (Sa.), gegen 22.40 Uhr, befuhr eine 23jährige Fahrzeugführerin aus Bergkamen die Kamer Heide in Bergkamen. In Höhe einer baulichen Fahrbahnverengung auf der Kamer Heide verlor sie die Kontrolle über ihr Fahrzeug und kollidierte mit einem auf der Fahrbahnverengung befindlichen Baum. Ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, verließ sie die Unfallörtlichkeit. Sowohl ein aufmerksamer Zeuge, als auch im späteren Verlauf die Unfallverursacherin selbst, informierten die Polizei über diesen Vorfall. Bei der anschließenden Überprüfung wurde festgestellt, dass die 23jährige alkoholisiert war. Aufgrund dessen wurde ihr eine Blutprobe entnommen. Ein Strafanzeige wurde gefertigt. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1.300 Euro.

